"Провокації" із застосуванням хімречовин від СБУ і "вербування" іноземних найманців: РНБО оприлюднила нову добірку російських фейків

Свіжу добірку російських фейків про Україну оприлюднив у телеграм та розвінчав Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Маніпуляція: в мо рф заявили, що "СБУ готує провокацію із застосуванням небезпечних хімічних речовин у прикордонних з росією районах Сумської області. Так, після постановочного вогневого впливу, нібито здійсненого зс рф, в районі провокації співробітники спецслужб планують розпилити сильнодіючі отруйні речовини", – йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ поширює ще одну маніпуляцію - нібито "Європа проти України".

"Не зважаючи на те, що Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статус кандидата, російські ЗМІ вперто тиражують наратив "Європа проти України, оскільки майже всі великі країни-члени Євросоюзу не підтримують вступ України до ЄС", – зазначив Центр.



Коментуючи питання "вербування іноземних найманців в Україну", речниця міністерства закордонних справ РФ Захарова повідомила, що таким чином «"Захід намагається вирішити двоєдине завдання: допомогти режиму Зеленського та позбутися власних екстремістів", наводить приклад дезінформації Центр при РНБО.

Нагадаємо, РФ розповсюджувала фейки про те, що в Україні нібито почнеться голод, а все зерно продадуть в обмін на зброю. РНБО спростовує ці заяви російської пропаганди.

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