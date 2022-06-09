English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Провокації" із застосуванням хімречовин від СБУ і "вербування" іноземних найманців: РНБО оприлюднила нову добірку російських фейків

"Провокації" із застосуванням хімречовин від СБУ і "вербування" іноземних найманців: РНБО оприлюднила нову добірку російських фейків

9 червня, 2022 четвер
08:51
війна з Росією фейки про переслідування євреїв

Росія поширює фейки, нібито Україна готує провокації з застосуванням хімічної зброї, у РНБО розвінчують цю брехню

Свіжу добірку російських фейків про Україну оприлюднив у телеграм та розвінчав Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Маніпуляція: в мо рф заявили, що "СБУ готує провокацію із застосуванням небезпечних хімічних речовин у прикордонних з росією районах Сумської області. Так, після постановочного вогневого впливу, нібито здійсненого зс рф, в районі провокації співробітники спецслужб планують розпилити сильнодіючі отруйні речовини", – йдеться у повідомленні.

Крім того, РФ поширює ще одну маніпуляцію - нібито "Європа проти України".

"Не зважаючи на те, що Європарламент проголосував за рекомендацію Європейській раді надати Україні статус кандидата, російські ЗМІ вперто тиражують наратив "Європа проти України, оскільки майже всі великі країни-члени Євросоюзу не підтримують вступ України до ЄС", – зазначив Центр.

Коментуючи питання "вербування іноземних найманців в Україну", речниця міністерства закордонних справ РФ Захарова повідомила, що таким чином «"Захід намагається вирішити двоєдине завдання: допомогти режиму Зеленського та позбутися власних екстремістів", наводить приклад дезінформації Центр при РНБО.

  • Нагадаємо, РФ розповсюджувала фейки про те, що в Україні нібито почнеться голод, а все зерно продадуть в обмін на зброю. РНБО спростовує ці заяви російської пропаганди.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

РНБО
пропаганда
інформаційна війна
фейки Росії
Читайте також:
Путин
5 червня, 2022 неділя
Путін наказав "м'яснику Алеппо" повністю захопити Сєвєродонецьк до 10 червня, - голова Луганської ОВА Гайдай
Європарламент
7 червня, 2022 вiвторок
Європарламент не знайшов підстав для розмороження процесу вступу Туреччини до ЄС
Ангела Меркель
8 червня, 2022 середа
Меркель пояснила, чому була проти вступу України до НАТО
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.02
    Купівля 34.02
    Продаж 34.93
  • EUR
    Купівля 35.93
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
9 червня
09:46
ЗСУ знищили втрати окупантів
Близько 31,7 тис. окупантів, 1398 танків і 562 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
09:42
На фото Володимир Зеленський
Настав час бути впливовими на сто відсотків. Ми можемо забезпечити поразку тиранії, - Зеленський
09:21
ОТРК "Іскандер-М"
Росія випустила по території України понад 2,6 тис. різних ракет від початку повномасштабного вторгнення
09:20
Росія обстріляла Шалигінську громаду на Сумщині з мінометів і артилерії
09:20
діти війна
Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: 488 дітей зазнали поранень
09:06
ООН
Продовольча, енергетична і фінансова криза зачепить більшість країн світу і позначиться на житті 1,6 млрд людей, – ООН
09:02
Маріуполь окупанти
Росіяни змушують маріупольців проходити фільтрацію за межами міста й чекати на неї по кілька днів
08:30
Наслідки російського обстрілу Луганщини 8 червня
Окупанти обстріляли аміачний цех хімзаводу "Азот". За добу на Луганщині загинуло 4 людини, іще 6 отримали поранення
07:58
Зеленодольська громада, Криворізький район
Росіяни 5 разів обстріляли Дніпропетровщину: зруйновано будинки
07:47
окупанти рф
Окупанти шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька й ведуть штурмові дії на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ
07:43
"Божевілля на двох": режисер "Джокера" оголосив про початок роботи над сиквелом
07:10
Ілон Маск
Акціонери Twitter вирішать голосуванням наприкінці липня, чи продавати компанію Маску
07:03
Австрія
В Австрії розпочав роботу ще один український почесний консул
06:37
ПЦУ
На Житомирщині за час повномасштабної війни 44 громади московського патріархату перейшли до ПЦУ
06:30
Кріштіану Роналду
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій четверга
06:20
потяги
В Україні 9 червня відправиться один додатковий евакуаційний потяг
06:06
На фото меморіал у Вільнюсі
У Вільнюсі демонтують скульптури радянських солдатів
06:00
збірна України
Ліга націй: результати всіх матчів середи
05:35
Українські порти у блокаді
На розмінування українських портів може піти кілька місяців, - ООН
05:34
Т-62
Росіяни перекинули танки Т-62 на Запоріжжя, щоб збільшити контроль над трасою, - ISW
05:17
біженці
В Уельсі призупинили прийом заявок на підтримку українських біженців
04:37
британія україна
Британія запровадить суворіший механізм покарання за порушення санкцій
04:03
нафта
Країни G7 думають про встановлення максимальної ціни на російську нафту
03:37
Т-62
Росіяни перекинули на Запоріжжя 30 танків Т-62, – Мотузяник
03:12
Самохідна гаубиця CAESAR
Зброя США вже змінює ситуацію на полі бою, - Віталій Кім
02:43
втрати РФ
На Херсонщині ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів, - ОК "Південь"
02:23
На фото канал, який постачає воду до Криму
До окупованого Криму постачають воду з території України, - The New York Times
01:52
телевізор немає сигналу
У Харкові зникло телевізійне мовлення
01:31
Україна отримала перший мільярд доларів з $40 мільярдів підтримки від Штатів, - посол США
00:57
На фото паспорт громадянина України
Майже половина з усіх українських біженців у Польщі хочуть повернутися в Україну, - опитування
00:47
Олексій Данілов
Данілов наразі не може відповісти, чому відбулась окупація півдня країни
00:35
Українські порти у блокаді
Розмінування ключових портів України може тривати місяцями, - Bloomberg
00:21
Денис Малюська
У Мін'юсті обіцяють швидкий механізм конфіскації майна колаборантів
00:19
Біженці з Маріуполя
З початку війни з України виїхали понад 7 млн людей, - ООН
00:11
Київський вокзал
На київських вокзалах пасажирам доведеться проходити крізь металошукачі
2022, середа
8 червня
23:56
окупанти рф
У шкільному підвалі влаштували катівню. Офіс генпрокурора повідомив про підозру воєнним злочинцям з Росії
23:43
З початку війни українські штурмовики та бомбардувальники здійснили 1100 бойових атак на противника
23:42
Україна - Ірландія, Ліга націй
Україна перемогла Ірландію у Лізі націй
23:30
Олаф Шольц
Попри заяви Шольца, Німеччина не надає зброю Україні, - Der Spiegel
23:18
Харків
У Харкові пролунав дуже гучний вибух
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV