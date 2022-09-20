Про це боєць "Легіону Свободи" Володимир Назаренко заявив у ефірі Еспресо.

"Ці нелюди можуть говорити про це, щоб порятувати свою шкуру через заклики до російської влади. Цей тиск схожий на якусь істерику, паніку серед цих недореспублік, ватажків банд щодо проведення "референдуму", щоб вважатися начебто Росією. Насправді, це їм не допоможе ніяким чином. Навіть якщо вони встигнуть прямо завтра сказати, що вони провели "референдум" і показати якісь папірці, показати якусь виставу на камеру, де зберуть привезених з Росії людей", - сказав він.

За словами Назаренка, росіяни покажуть, що відбувся "референдум", але цього по факту не станеться.

"Не буде ніякої легітимізації цього, це в принципі неможливо. Навіть, якщо вони зараз приєднають території, де проходить зараз лінія розмежування, - це нічого не поміняє, адже Росія втрачає свою силу і кордони. Ми маємо говорити про те, що панічні настрої в самій Росії призведуть до того, що ув'язнені народи цієї імперії будуть повставати, щоб звільнитися від кривавої Москви", - підсумував військовий.