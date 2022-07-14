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Психологи й активісти створили проєкт арттерапії для українських дітей, постраждалих від війни

14 липня, 2022 четвер
07:46
Культура

Активісти та психологи запустили міжнародний проєкт "Мрії крізь руїни очима дітей" для психологічної реабілітації постраждалих від війни дітей

Про це заявила почесна консулка України у США Ірина Мазур, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що суть проєкту - в позитивному впливу на дитячу психіку за допомогою мистецтва. За словами Ірини Мазур, неважливо, в Україні чи за кордоном зараз перебувають діти.

Активістка Global Wellness Day в Україні Ірина Грибан додла, що батьки за допомогою відеоінструкцій від психологів повинні допомогти дитині намалювати картину на певну тему, яка стосується уявлень про щасливе життя. Фахівці вважають, що така арттерапія зменшить тривожність, прояви посттравматичного стресового розладу та депресії.

Усі малюнки презентують у вигляді спеціального флешмобу для світової спільноти до Дня Незалежності України.

"Ми повинні показати, що діти у бомбосховищах, вимушені переселенці та біженці продовжують мріяти! І своїм прикладом демонструють силу незламності та віру в майбутнє", - наголосила Ірина Грибан.

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