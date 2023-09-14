ПСЖ продав переможця Євро-2020 до клубу з Катару

Про це повідомляє "Аль-Арабі" у twitter.

Катарці заплатили парижанам за Верратті 45 млн євро. Італієць уклав з "Аль-Арабі" контракт на три роки. Він зароблятиме у новому клубі 30 млн євро за сезон.

"Аль-Арабі" є віцечемпіоном Катару.

Хто такий Марко Верратті

30-річний Марко Верратті виступав за ПСЖ з 2012 року. До команди з Франції він перейшов з італійської "Пескари".

Разом за парижанами хавбек став дев'ятиразовим чемпіоном Франції.

За збірну Італії Верратті зіграв 5 матчів та забив 3 голи. У складі національної команди став переможцем Євро-2020.