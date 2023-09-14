ПСЖ продав переможця Євро-2020 до клубу з Катару
Італійський півзахисник французького ПСЖ Марко Верратті за 45 млн євро перейшов до катарського клубу "Аль-Арабі"
Про це повідомляє "Аль-Арабі" у twitter.
Катарці заплатили парижанам за Верратті 45 млн євро. Італієць уклав з "Аль-Арабі" контракт на три роки. Він зароблятиме у новому клубі 30 млн євро за сезон.
"Аль-Арабі" є віцечемпіоном Катару.
Хто такий Марко Верратті
30-річний Марко Верратті виступав за ПСЖ з 2012 року. До команди з Франції він перейшов з італійської "Пескари".
Разом за парижанами хавбек став дев'ятиразовим чемпіоном Франції.
За збірну Італії Верратті зіграв 5 матчів та забив 3 голи. У складі національної команди став переможцем Євро-2020.
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