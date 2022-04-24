Про це повідомляє Еспресо.TV.



ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону 2021/22 завдяки здобутому пункту у матчі 34-го туру Ліги 1 проти "Ланса" (1:1).



За 4 матчі до завершення турніру - у ПСЖ 78 очок. "Марсель", який йде другим, вже математично не зможе відіграти 16-очкове відставання.



ПСЖ вдесяте в своїй історії став чемпіоном Франції. Парижани повторили досягнення "Сент-Етьєна". За останні 10 років, ПСЖ увосьме став чемпіоном Ліги 1.

22 квітня головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу проанонсував благодійний матч проти французького ПСЖ

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