ПСЖ вдесяте в своїй історії став чемпіоном Франції
У сезоні 2021/22 паризький ПСЖ достроково став чемпіоном Франції
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ПСЖ достроково став чемпіоном Франції сезону 2021/22 завдяки здобутому пункту у матчі 34-го туру Ліги 1 проти "Ланса" (1:1).
За 4 матчі до завершення турніру - у ПСЖ 78 очок. "Марсель", який йде другим, вже математично не зможе відіграти 16-очкове відставання.
ПСЖ вдесяте в своїй історії став чемпіоном Франції. Парижани повторили досягнення "Сент-Етьєна". За останні 10 років, ПСЖ увосьме став чемпіоном Ліги 1.
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