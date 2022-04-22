Луческу проанонсував благодійний матч "Динамо" - ПСЖ

Про це повідомляє Prosport.



За словами Луческу, він провів перемовини зі спортдиректором ПСЖ Леонардо.



"Східні країни, бідні країни та західні країни добре відповіли на наші запити. Дехто казав, що немає дат. Матч "Динамо" з ПСЖ – це можливо, я розмовляв сьогодні з Леонардо. Побачимо. Вони вже чемпіони і можуть запропонувати нам таку можливість. Париж – столиця Європи, і це додасть інтерес", – сказав головний тренер "Динамо" Мірча Луческу.



20 квітня "Динамо" провело третій матч у рамках благодійного турне по Європі - зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0). Раніше кияни перемогли турецький "Галатасарай" та польську "Легію". Обидва поєдинки закінчились з рахунком 3:1.



На 26 квітня у киян запланований благодійний матч проти дортмундської "Борусії".

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.

Після цього стало відомо, що футболісти київського "Динамо" все ж приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня.

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