ЧС-2022: Суркіс пояснив, чому "Динамо" відмовляється відпускати футболістів до збірної України
Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
За словами Суркіса, Луческу вважає, що потенціал динамівців у національній команді розкриється краще, якщо вони у квітні набиратимуть форму в товариських матчах за клуб.
"Ми обговорювали це питання з Мірчею Луческу. З висоти свого досвіду він вважає, що ігровий потенціал наших виконавців в інтересах збірної буде використано більш раціонально, якщо вони матимуть ігрову практику в рамках серії товариських благодійних матчів із топ-клубами Європи, в якій зараз бере участь "Динамо", - сказав Суркіс.
Він додав, що "Динамо" планує відпустити своїх футболістів до збірної 23 травня.
"Я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців "Динамо", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців", - зазначив Суркіс.
Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 29 квітня у Словенії. У травні національна команда планує зіграти кілька товариських матчів.
1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе