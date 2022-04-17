ЧС-2022: Суркіс пояснив, чому "Динамо" відмовляється відпускати футболістів до збірної України

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Суркіса, Луческу вважає, що потенціал динамівців у національній команді розкриється краще, якщо вони у квітні набиратимуть форму в товариських матчах за клуб.

"Ми обговорювали це питання з Мірчею Луческу. З висоти свого досвіду він вважає, що ігровий потенціал наших виконавців в інтересах збірної буде використано більш раціонально, якщо вони матимуть ігрову практику в рамках серії товариських благодійних матчів із топ-клубами Європи, в якій зараз бере участь "Динамо", - сказав Суркіс.

Він додав, що "Динамо" планує відпустити своїх футболістів до збірної 23 травня.

"Я не бачу жодних проблем, якщо 12 гравців "Динамо", котрих викликано до збірної, прибудуть у розпорядження тренерського штабу Петракова у термін із 23 травня, згідно з регламентом ФІФА зі статусу і трансферу гравців", - зазначив Суркіс.

Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 29 квітня у Словенії. У травні національна команда планує зіграти кілька товариських матчів.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

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