"Динамо" відмовляється відпускати футболістів до збірної України у квітні, - ЗМІ

Про це повідомляє KDK у facebook.

За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, "Динамо" 16 квітня повідомило Українську асоціацію футболу, що відмовляється наприкінці квітня відпускати своїх гравців до національної команди.

Причина – травневі товариські зустрічі проти австрійської "Аустрії", швейцарського "Базеля", французького "Ренна", болгарського "Левські" та німецького "Айнтрахту". У київському клубі, нібито, наполягають, що в цих матчах динамівці отримають необхідну ігрову практику, тому можуть приєднатися до збірної України пізніше - 23 травня.

Для підготовки до матчу з Шотландією до національної команди було викликано 11 футболістів "Динамо".

Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 29 квітня у Словенії.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.



14 квітня стало відомо, що матч Україна - Шотландія відбудеться 1 червня у Глазго.

15 квітня Олександр Петраков назвав імена футболістів українських клубів, які готуватимуться до ігор плей-офф відбору ЧС-2022.

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