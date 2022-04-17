"Динамо" відмовляється відпускати футболістів до збірної України у квітні, - ЗМІ
Київське "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу-2022 проти Шотландії раніше 23 травня
Про це повідомляє KDK у facebook.
За інформацією журналіста Сергія Болотнікова, "Динамо" 16 квітня повідомило Українську асоціацію футболу, що відмовляється наприкінці квітня відпускати своїх гравців до національної команди.
Причина – травневі товариські зустрічі проти австрійської "Аустрії", швейцарського "Базеля", французького "Ренна", болгарського "Левські" та німецького "Айнтрахту". У київському клубі, нібито, наполягають, що в цих матчах динамівці отримають необхідну ігрову практику, тому можуть приєднатися до збірної України пізніше - 23 травня.
Для підготовки до матчу з Шотландією до національної команди було викликано 11 футболістів "Динамо".
Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 29 квітня у Словенії.
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