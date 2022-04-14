Футбольні збірні України та Шотландії визначились з датою проведення матчу відбору на ЧС-2022

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Нова дата поєдинку – 1 червня 2022-го року. Переможець пари зіграє 5 червня проти Уельсу у фіналі плей-офф.



Команди не змогли зіграти в березні разом з усіма збірними через напад Росії на Україну.

Збірна Росії, яка також мала брати участь у відборі, була відсторонена від змагань, і у її підгрупі переможцем стала команда Польщі.

Нагадаємо, Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.

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