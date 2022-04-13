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Головна Спорт ЧС-2022: Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу

ЧС-2022: Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу

13 квітня, 2022 середа
17:52
Спорт Товариський матч Франція - Україна

Збірна України у рамках підготовки до стикового матчу чемпіонату світу-2022 проти Шотландії може зіграти проти Франції

Про це заявив перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов, повідомляє "Футбол 1".  

За його словами, УАФ веде переговори про товариські матчі зі збірними Франції та Північної Македонії. 

"Зараз перебуваємо в стадії перемовин з деякими країнами щодо зборів та проведення матчів з Францією й Північною Македонією, але це ми розповімо трішки пізніше", — сказав Протасов.

Він додав, що аби розраховувати на вихід до фінальної частини ЧС-2022, збірній України потрібні якісні зброти та спаринги.  

"Ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись. У нас хлопці були в хорошій ігровій формі й з нашої сторони, потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись", - пояснив Протасов. 

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє 31 травня або 1 червня у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Очікується, що переможець 5 червня зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом. 

Україна та Шотландія мали зіграти 24 березня, гру була перенесено через повномасштабну російську агресію проти нашої країни.

Збірна Франції є чинним чемпіоном світу. 

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футбол
ЧС-2018
Збірна України
збірна Франції
ЧС-2022
УАФ
товариські матчі
збірна Шотландії
Олег Протасов
стикові матчі
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