ЧС-2022: Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу
Збірна України у рамках підготовки до стикового матчу чемпіонату світу-2022 проти Шотландії може зіграти проти Франції
Про це заявив перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов, повідомляє "Футбол 1".
За його словами, УАФ веде переговори про товариські матчі зі збірними Франції та Північної Македонії.
"Зараз перебуваємо в стадії перемовин з деякими країнами щодо зборів та проведення матчів з Францією й Північною Македонією, але це ми розповімо трішки пізніше", — сказав Протасов.
Він додав, що аби розраховувати на вихід до фінальної частини ЧС-2022, збірній України потрібні якісні зброти та спаринги.
"Ми дійсно вважаємо, що повинні не просто зіграти, а перемогти у стикових матчах кваліфікації на ЧС-2022. Нам потрібно добре підготуватись. У нас хлопці були в хорошій ігровій формі й з нашої сторони, потрібно їм дати можливість в такій формі й залишитись", - пояснив Протасов.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє 31 травня або 1 червня у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Очікується, що переможець 5 червня зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
Україна та Шотландія мали зіграти 24 березня, гру була перенесено через повномасштабну російську агресію проти нашої країни.
Збірна Франції є чинним чемпіоном світу.
- 9 квітня повідомлялося, що УЄФА запропонував збірній України провести півфінальний стиковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії 31 травня або 1 червня.
- 11 квітня стало відомо, що головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк незадоволений датою стикового матчу проти України.
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