ЧС-2022: У збірній Шотландії вимагають перенести матч проти України

Про це повідомляє Daily Mail.

Кларк висловив своє незадоволення, оскільки 28 травня пройде фінал Ліги чемпіонів, у якому може зіграти лідер його команди Ендрю Робертсон з англійського "Ліверпуля", а 29 травня – гра плей-офф другого англійського дивізіону, в якій мають шанси взяти участь шотландці Раян Крісті з "Борнмута" та Скотт Маккенна з "Ноттінгем Форест".

Крім того, у збірній Шотландії проти, аби результат стикового матчу ЧС-2022 пішов у залік Ліги націй, де команди також потрапили до однієї групи та мали зустрітися 7 червня. Шотландці наполягають, аби гру перенесли на вересень 2022 року.

Зазначається, що виконавчий директор Шотландської футбольної асоціації Ієн Максвелл 11 квітня прибув до штаб-квартири УЄФА, аби владнати суперечності.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє 31 травня або 1 червня у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Очікується, що переможець 5 червня зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

9 квітня повідомлялося, що УЄФА запропонував збірній України провести півфінальний стиковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії 31 травня або 1 червня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb