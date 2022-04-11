ЧС-2022: У збірній Шотландії вимагають перенести матч проти України
Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк незадоволений датою стикового матчу чемпіонату світу-2022 проти України, який має відбутися 31 травня або 1 червня
Про це повідомляє Daily Mail.
Кларк висловив своє незадоволення, оскільки 28 травня пройде фінал Ліги чемпіонів, у якому може зіграти лідер його команди Ендрю Робертсон з англійського "Ліверпуля", а 29 травня – гра плей-офф другого англійського дивізіону, в якій мають шанси взяти участь шотландці Раян Крісті з "Борнмута" та Скотт Маккенна з "Ноттінгем Форест".
Крім того, у збірній Шотландії проти, аби результат стикового матчу ЧС-2022 пішов у залік Ліги націй, де команди також потрапили до однієї групи та мали зустрітися 7 червня. Шотландці наполягають, аби гру перенесли на вересень 2022 року.
Зазначається, що виконавчий директор Шотландської футбольної асоціації Ієн Максвелл 11 квітня прибув до штаб-квартири УЄФА, аби владнати суперечності.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє 31 травня або 1 червня у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Очікується, що переможець 5 червня зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
- 9 квітня повідомлялося, що УЄФА запропонував збірній України провести півфінальний стиковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії 31 травня або 1 червня.
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