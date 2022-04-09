ЧС-2022: УЄФА змінив дату матчу збірної України проти Шотландії

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Українська асоціація футболу отримала від Європейського союзу футбольних асоціацій пропозицію провести півфінальний відбірковий матч плей-офф ЧС-2022 31 травня або 1 червня. Раніше очікувалося, що гра відбудеться 7 червня.

Зазначається, що в УАФ схильні обрати перший день червня, що дозволить отримати зайвий день на підготовку, адже легіонери зможуть приєднатися до збірної України лише 22-23 травня.

Також очікується, що результат матчу Шотландія - Україна піде у залік групового раунду Ліги націй, де команди потрапили до однієї групи. Зустріч було заплановано на 7 червня.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

5 квітня повідомлялося, що збірні України та Шотландії можуть провести стиковий півфінальний матч за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 з футболу 7 червня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb