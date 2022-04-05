ЧС-2022: Збірна України дізналася дату стикового матчу проти Шотландії
Збірні України та Шотландії можуть провести стиковий півфінальний матч за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 з футболу 7 червня
Про це повідомляє YouTube-канал KDK.
За інформацією джерел журналіста Сергія Болотнікова Україна та Шотландія зустрінуться у стиковому матчі ЧС-2022 7 червня.
"Попередня дата матчу з Шотландією – 7 червня. Команда збирається наприкінці квітня. Петраков сказав, що цього часу йому буде достатньо – там всі набиратимуть форму", – сказав Болотніков.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
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