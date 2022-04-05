ЧС-2022: Збірна України дізналася дату стикового матчу проти Шотландії

Про це повідомляє YouTube-канал KDK.

За інформацією джерел журналіста Сергія Болотнікова Україна та Шотландія зустрінуться у стиковому матчі ЧС-2022 7 червня.

"Попередня дата матчу з Шотландією – 7 червня. Команда збирається наприкінці квітня. Петраков сказав, що цього часу йому буде достатньо – там всі набиратимуть форму", – сказав Болотніков.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.



22 березня Андрій Ярмоленко заявив, що місце на чемпіонаті світу-2022 наша команда має здобути у спортивній боротьбі.

30 березня головний тренер збірної України Олександр Петраков також виступив проти надання нашій команді путівки на чемпіонат світу без боротьби

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