Петраков відреагував на пропозицію "подарувати" збірній України путівку на ЧС-2022
Головний тренер збірної України Олександр Петраков виступив проти надання нашій команді путівки на чемпіонат світу з футболу без боротьби
Про це він заявив у коментарі "Футбол 1".
За словами тренера збірної, він підтримує лідера збірної України Андрія Ярмоленка, який заявив, що наша команда має здобуте місце на чемпіонаті світу в спортивній боротьбі.
"Подарований" вихід на ЧС? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", – сказав Петраков.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
- 22 березня Андрій Ярмоленко заявив, що місце на чемпіонаті світу-2022 наша команда має здобути у спортивній боротьбі.
- 26 березня відомий англійський журналіст Джим Вайт закликав збірні Уельсу та Шотландії поступитися путівкою до фінальної частини чемпіонату світу-2022 Україні.
- 29 березня збірні Польщі та Португалії здобули путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Станом на 30 березня визначилися 27 учасників фінальної частини чемпіонату світу-2022.
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