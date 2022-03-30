Петраков відреагував на пропозицію "подарувати" збірній України путівку на ЧС-2022

Про це він заявив у коментарі "Футбол 1".

За словами тренера збірної, він підтримує лідера збірної України Андрія Ярмоленка, який заявив, що наша команда має здобуте місце на чемпіонаті світу в спортивній боротьбі.

"Подарований" вихід на ЧС? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", – сказав Петраков.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

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