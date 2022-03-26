У Британії закликали Шотландію та Уельс віддати путівку на ЧС-2022 Україні

Про це повідомляє Трибуна.

Він переконаний, що Шотландія та Уельс мають через російську агресію проти України поступитися місцем на чемпіонаті світу нашій національній збірній.

"Уельс і Шотландія повинні залишитись осторонь і дозволити Україні поїхати на чемпіонат світу, хоч би як важко це було. Побачити збірну України у Катарі зараз бажають усі. Якби Шотландія та Уельс допомогли їм у цьому, то заслужили б величезну повагу та подяку. Україна в Катарі – це те, чого зараз прагнуть усі. Це проблема для Уельсу та Шотландії. Можливо, якби обидві команди пропустили Україну та дозволили б їй пройти кваліфікацію автоматично, то це стало б наймудрішим рішенням", - припустив Вайт.

За його словами, це було б чудовою відповіддю російському диктатору-вбивці Володимиру Путіну .

"Уявіть собі, якби Україна потрапила на турнір у листопаді, що це могло б означати для морального духу в оточеній країні. Уявіть собі, як Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко вишикуються, щоб заспівати гімн України перед першим матчем групового етапу проти Бразилії. Якою чудовою була б відповідь диктатору-вбивці в Кремлі, людині, яка добре знає, що пропонує чемпіонат світу з точки зору міжнародного престижу та визнання. Зрештою, він за допомогою хабарів отримав право на проведення останнього ЧС", - написав Вайт.

Матч між збірними України та Шотландії мав відбутися 24 березня у Глазго, проте через повномасштабну російську збройну агресію його перенесли на червень. переможець цієї зустрічі має зустрітися з командою Уельсу.