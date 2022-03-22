Ярмоленко пояснив, чому збірній України не потрібно "дарувати" путівку на ЧС-2022
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що місце на чемпіонаті світу-2022 наша команда має здобути у спортивній боротьбі
Про це повідомляє Футбол 1.
За словами лідера збірної України, він чув, що нашій команді можуть надати додаткову путівку до фінальної частини чемпіонату світу, але вважає, що це буде неправильно.
"Я десь читав, що нам хочуть подарувати путівку на чемпіонат світу, але вважаю, що це неправильно. У нас є руки та ноги, і ми маємо вирішувати все на футбольному полі. Допоможіть нам зупинити цю війну, закрийте небо, а ми все вирішимо на футбольному полі. Хто буде сильнішим, той гідний їхати на чемпіонат світу", - сказав Ярмоленко.
Він зізнався, що зараз складно думати про півфінальний стиковий матч плей-офф з Шотландією.
"Зараз важко думати про футбол, але якщо ця гра буде, то як ми можемо вийти на футбольне поле, і не віддати всі сили, дивлячись на те, як борються наші люди? Звісно, треба тренуватися, готуватися. Нам сто відсотків буде важко, бо багато хто з хлопців сидить в Україні, не тренується. Хтось тримає в руках автомат, хтось розвозить їжу, зараз про футбол ніхто не думає", - розповів Ярмоленко.
Матч між збірними України та Шотландії мав відбутися 24 березня у Глазго, проте через повномасштабну російську збройну агресію його перенесли на червень.
- Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.
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