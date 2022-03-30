Визначилися ще два учасники ЧС-2022 з футболу від Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Польща у Хожуві перемогла Швецію з рахунком 2:0. Голи забили Роберт Левандовські, який на 50-й хвилині реалізував пенальті та Пьотр Зелінські на 72-й хвилині.

Португалія в Порту переграла Північну Македонію - 2:0. Дубль зробив Бруну Фернандеш, який відзначився на 32-й та 65-й хвилинах.

Ще один учасник фінальної частини чемпіонаті світу від Європи визначиться у червні, коли Україна зустрінеться у гостях з Уельсом.

Від Європи право зіграти на світовій першості в Катарі раніше здобули Німеччина, Данія, Англія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Хорватія, Сербія, Іспанія та Нідерланди.

ЧС-2022

Стикові матчі. Фінали

Польща - Швеція 2:0

Голи: Левандовські, 50 (пен.), Зелінські, 72

Португалія - Північна Македонія 2:0

Голи: Бруну Фернанадеш, 32, 65

Нагадаємо, 24 березня у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу збірна Італії сенсаційно програла Північній Македонії.

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