Визначилися ще два учасники ЧС-2022 з футболу від Європи
Збірні Польщі та Португалії здобули путівки до фінальної частини чемпіонату світу з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Польща у Хожуві перемогла Швецію з рахунком 2:0. Голи забили Роберт Левандовські, який на 50-й хвилині реалізував пенальті та Пьотр Зелінські на 72-й хвилині.
Португалія в Порту переграла Північну Македонію - 2:0. Дубль зробив Бруну Фернандеш, який відзначився на 32-й та 65-й хвилинах.
Ще один учасник фінальної частини чемпіонаті світу від Європи визначиться у червні, коли Україна зустрінеться у гостях з Уельсом.
Від Європи право зіграти на світовій першості в Катарі раніше здобули Німеччина, Данія, Англія, Швейцарія, Франція, Бельгія, Хорватія, Сербія, Іспанія та Нідерланди.
ЧС-2022
Стикові матчі. Фінали
Польща - Швеція 2:0
Голи: Левандовські, 50 (пен.), Зелінські, 72
Португалія - Північна Македонія 2:0
Голи: Бруну Фернанадеш, 32, 65
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Нагадаємо, 24 березня у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу збірна Італії сенсаційно програла Північній Македонії.
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