Італія сенсаційно програла Північній Македонії і вдруге поспіль не зіграє на ЧС з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Італія демонструвала якісний футбол, володіла ситуацією на полі і завдала 32 удари по воротах Північної Македонії, але так і не зуміла забити.



Македонцям знадобились лише 2 удари в площину воріт, щоб вийти у фінал плей-офф кваліфікації. Александар Трайковскі на 92-й хвилині дальнім ударом позбавив Італію шансів на ЧС з футболу.



У фіналі кваліфікації Північна Македонія зіграє проти Португалії. Матч відбудеться 29 березня.



ЧС-2022



Кваліфікація. Плей-офф



25 березня



Італія - Північна Македонія 0:1



Гол: Трайковскі, 90+2

Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.

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