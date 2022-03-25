Італія сенсаційно програла Північній Македонії і вдруге поспіль не зіграє на ЧС з футболу
У плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу збірна Італії сенсаційно програла Північній Македонії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Італія демонструвала якісний футбол, володіла ситуацією на полі і завдала 32 удари по воротах Північної Македонії, але так і не зуміла забити.
Македонцям знадобились лише 2 удари в площину воріт, щоб вийти у фінал плей-офф кваліфікації. Александар Трайковскі на 92-й хвилині дальнім ударом позбавив Італію шансів на ЧС з футболу.
У фіналі кваліфікації Північна Македонія зіграє проти Португалії. Матч відбудеться 29 березня.
ЧС-2022
Кваліфікація. Плей-офф
25 березня
Італія - Північна Македонія 0:1
Гол: Трайковскі, 90+2
- Нагадаємо, 8 березня матч збірної України проти Шотландії у відборі чемпіонату світу-2022 перенесли на червень.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе