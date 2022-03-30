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ЧС-2022: Відомі 27 з 32 збірних, які зіграють у фінальній частині турніру

30 березня, 2022 середа
11:57
Спорт Кріштіану Роналду

Визначилися 27 учасників фінальної частини чемпіонату світу-2022 з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

Світова першість відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня у Катарі. В ній візьмуть участь 32 збірні. Наразі визначилися 27 учасників фінального турніру. 

Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом. 

Усі фіналісти ЧС-2022  з футболу: 

Європа (загалом 13 команд)

Вийшли на ЧС-2022:

Німеччина

Данія

Англія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Хорватія

Сербія

Іспанія

Нідерланди

Португалія

Польща

Південна Америка (4 або 5 команд)

Бразилія

Аргентина

Еквадор

Уругвай

Азія (4 або 5 команд та Катар на правах господаря)

Катар 

Іран

Південна Корея

Японія

Саудівська Аравія

Північна Америка (3 або 4 команди)

Канада

Африка (5 команд)

Сенегал

Гана

Марокко

Туніс

Камерун

Океанія (1 команда, у разі перемоги в стикових матчах)

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футбол
Збірна України
кваліфікація
ЧС-2022
відбірковий турнір
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