ЧС-2022: Відомі 27 з 32 збірних, які зіграють у фінальній частині турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Світова першість відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня у Катарі. В ній візьмуть участь 32 збірні. Наразі визначилися 27 учасників фінального турніру.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

Усі фіналісти ЧС-2022 з футболу:

Європа (загалом 13 команд)

Вийшли на ЧС-2022:

Німеччина

Данія

Англія

Швейцарія

Франція

Бельгія

Хорватія

Сербія

Іспанія

Нідерланди

Португалія

Польща

Південна Америка (4 або 5 команд)

Бразилія

Аргентина

Еквадор

Уругвай

Азія (4 або 5 команд та Катар на правах господаря)

Катар

Іран

Південна Корея

Японія

Саудівська Аравія

Північна Америка (3 або 4 команди)

Канада

Африка (5 команд)

Сенегал

Гана

Марокко

Туніс

Камерун

Океанія (1 команда, у разі перемоги в стикових матчах)

Нагадаємо, 29 березня збірні Польщі та Португалії здобули путівки до фінальної частини чемпіонату світу з футболу

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