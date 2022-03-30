ЧС-2022: Відомі 27 з 32 збірних, які зіграють у фінальній частині турніру
Визначилися 27 учасників фінальної частини чемпіонату світу-2022 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Світова першість відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня у Катарі. В ній візьмуть участь 32 збірні. Наразі визначилися 27 учасників фінального турніру.
Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
Усі фіналісти ЧС-2022 з футболу:
Європа (загалом 13 команд)
Вийшли на ЧС-2022:
Німеччина
Данія
Англія
Швейцарія
Франція
Бельгія
Хорватія
Сербія
Іспанія
Нідерланди
Португалія
Польща
Південна Америка (4 або 5 команд)
Бразилія
Аргентина
Еквадор
Уругвай
Азія (4 або 5 команд та Катар на правах господаря)
Катар
Іран
Південна Корея
Японія
Саудівська Аравія
Північна Америка (3 або 4 команди)
Канада
Африка (5 команд)
Сенегал
Гана
Марокко
Туніс
Камерун
Океанія (1 команда, у разі перемоги в стикових матчах)
- Нагадаємо, 29 березня збірні Польщі та Португалії здобули путівки до фінальної частини чемпіонату світу з футболу
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