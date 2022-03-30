Зелінський вивів збірну Польщі з футболу на чемпіонат світу у підгрупі, з якої прогнали Росію
Збірна Польщі, яка й зініціювала ганебне видворення команди країни-агресора, переграла шведів на шляху до омріяного Мундіалю
Про це повідомляє Еспресо.TV
Голи для поляків забили лідер збірної Роберт Левандовський та Пйотр Зелінський.
Відзначимо, що і цього разу поляки скористатися шансом підтримати Україну. Їхня головна зірка Роберт Левандовський вийшов з капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.
- Нагадаємо, саме збірна Польщі зініціювала виключення Росії з відбору на ЧС 2022. Її пропозицію підтримали інші учасники підгрупи – Швеція та Чехія. Згодом їхнє рішення підтримали ФІФА та УЕФА, і підтвердив спортивний суд у Лозанні.
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