Зелінський вивів збірну Польщі з футболу на чемпіонат світу у підгрупі, з якої прогнали Росію

Про це повідомляє Еспресо.TV

Голи для поляків забили лідер збірної Роберт Левандовський та Пйотр Зелінський.

Відзначимо, що і цього разу поляки скористатися шансом підтримати Україну. Їхня головна зірка Роберт Левандовський вийшов з капітанською пов'язкою у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, саме збірна Польщі зініціювала виключення Росії з відбору на ЧС 2022. Її пропозицію підтримали інші учасники підгрупи – Швеція та Чехія. Згодом їхнє рішення підтримали ФІФА та УЕФА, і підтвердив спортивний суд у Лозанні.

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