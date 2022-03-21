Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS
Команда не зможе взяти участь у відбіркових матчах Чемпіонату світу у Катарі – спортивний арбітражний суд відмовив РФС у перенесенні стикових матчів із Польщею
Про це повідомляє РБК, з посиланням на рішення суду та реакцію Російського футбольного союзу, інформує Еспресо.TV
"21 березня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання РФС про вживання забезпечувальних заходів у вигляді перенесення стикових матчів за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі на пізніший термін", - йдеться в релізі.
Як зазначається, CAS відхилив усі клопотання РФС щодо припинення вердикту ФІФА та УЄФА.
"Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх клопотань, які заявляли РФС. Розгляд позовів РФС до ФІФА та УЄФА по суті продовжиться відповідно до термінів та порядку, визначених CAS", — зазначає РФС.
- Нагадаємо, наприкінці лютого ФІФА та УЄФА спільно усунули російські національні та клубні команди від міжнародних змагань через ситуацію в Україні. Через це рішення збірна Росії була виключена з- учасників плей-офф за вихід у фінальну частину чемпіонату світу в Катарі. Після РФС оскаржив вердикт ФІФА та УЄФА до CAS, а також подав клопотання про зупинення дії рішення на час розгляду справи у суді.
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