Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS

Про це повідомляє РБК, з посиланням на рішення суду та реакцію Російського футбольного союзу, інформує Еспресо.TV

"21 березня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання РФС про вживання забезпечувальних заходів у вигляді перенесення стикових матчів за право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі на пізніший термін", - йдеться в релізі.

Як зазначається, CAS відхилив усі клопотання РФС щодо припинення вердикту ФІФА та УЄФА.

"Таким чином, CAS відмовив у задоволенні всіх клопотань, які заявляли РФС. Розгляд позовів РФС до ФІФА та УЄФА по суті продовжиться відповідно до термінів та порядку, визначених CAS", — зазначає РФС.

Нагадаємо, наприкінці лютого ФІФА та УЄФА спільно усунули російські національні та клубні команди від міжнародних змагань через ситуацію в Україні. Через це рішення збірна Росії була виключена з- учасників плей-офф за вихід у фінальну частину чемпіонату світу в Катарі. Після РФС оскаржив вердикт ФІФА та УЄФА до CAS, а також подав клопотання про зупинення дії рішення на час розгляду справи у суді.

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