Петраков оголосив список футболістів українських клубів, які готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022
Визначився список футболістів українських клубів, які під керівництвом Олександра Петракова готуватимуться до плей-офф відбору на ЧС-2022
Про це повідомляє УАФ.
Збір і підготовка до матчу з Шотландією розпочнеться 29 квітня. За пропозицією УЄФА та на запрошення Футбольного союзу Словенії він пройде у цій країні в регіоні Горенська.
Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков оголосив список гравців з українських клубів, які прибудуть на збір до Словенії. Гравці з іноземних чемпіонатів приєднаються до них після того, як їхні клуби закінчать офіційний сезон.
Упродовж травня національна команда проведе 5-6 товариських ігор. Дати та спаринг-партнери незабаром будуть визначені.
Список викликаних гравців з українських клубів:
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — "Шахтар" Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — "Шахтар Донецьк).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК "Дніпро-1").
Нападники: Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Денис Гармаш, Артем Бєсєдін (обидва — "Динамо" Київ).
1 червня на команду Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться поєдинок проти Уельсу.
- Україна перед стиковим матчем з Шотландією планує зіграти з чемпіонами світу.
- 14 квітня було названо офіційну дату матчу Україна - Шотландія в рамках відбору на ЧС-2022.
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