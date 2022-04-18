Я шокований: Петраков відреагував на відмову "Динамо" відпускати футболістів до збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На його переконання, "Динамо" не може посилатися у своєму рішення на регламент ФІФА, адже бере участь у виставкових матчах, в той час, як збірна України готується до офіційних ігор, в умовах, коли в країні триває війна.

"Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується "Динамо" і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати? У країні йде війна, усі внутрішні змагання призупинено: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси обстоює київський клуб зараз?" - обурився Петраков.

Він підкреслив, що через відсутність динамівців не зможе напрацювати ігрові схеми та якісно підготувати команду до матчу з Шотландією..

"Лише зібравши виконавців, які утворюють кістяк команди, можна напрацьовувати ігрові схеми й готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватися окремо від збірної, а їхній наставник — бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди в такий спосіб? Вибачте, але це — нісенітниця", - сказав Петраков.

Він підкреслив, що 2 травня усі викликані динамівці мають прибути до розташування збірної.

"Перш за все, хочу наголосити, що ця позиція клубу — це не ідея футболістів: я постійно на зв’язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України. Мій меседж один: є виклик до національної команди — 2 травня треба бути у Словенії. А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор", - наголосив Петраков.

Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 2 травня у Словенії. У травні національна команда планує зіграти кілька товариських матчів. "Динамо" погоджується відпустити гравців лише 23 травня.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

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