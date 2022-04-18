Я шокований: Петраков відреагував на відмову "Динамо" відпускати футболістів до збірної України
Головний тренер збірної України Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу-2022
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
На його переконання, "Динамо" не може посилатися у своєму рішення на регламент ФІФА, адже бере участь у виставкових матчах, в той час, як збірна України готується до офіційних ігор, в умовах, коли в країні триває війна.
"Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується "Динамо" і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати? У країні йде війна, усі внутрішні змагання призупинено: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси обстоює київський клуб зараз?" - обурився Петраков.
Він підкреслив, що через відсутність динамівців не зможе напрацювати ігрові схеми та якісно підготувати команду до матчу з Шотландією..
"Лише зібравши виконавців, які утворюють кістяк команди, можна напрацьовувати ігрові схеми й готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватися окремо від збірної, а їхній наставник — бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди в такий спосіб? Вибачте, але це — нісенітниця", - сказав Петраков.
Він підкреслив, що 2 травня усі викликані динамівці мають прибути до розташування збірної.
"Перш за все, хочу наголосити, що ця позиція клубу — це не ідея футболістів: я постійно на зв’язку з хлопцями і знаю, що вони готові приїхати до збірної й захищати кольори України. Мій меседж один: є виклик до національної команди — 2 травня треба бути у Словенії. А керівництву клубу хочу нагадати, що дозволи на тимчасовий виїзд за кордон футбольним клубам були надані Міністерством молоді та спорту України саме з причини підготовки національної команди до офіційних ігор", - наголосив Петраков.
Збірна України розпочне тренувальний збір перед вирішальним етапом кваліфікації ЧС-2022 2 травня у Словенії. У травні національна команда планує зіграти кілька товариських матчів. "Динамо" погоджується відпустити гравців лише 23 травня.
1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу
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