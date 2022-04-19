ЧС-2022: "Динамо" після скандалу погодилося відпустити футболістів до збірної України

Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.

За його словами, він у ході телефонної розмови з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом домовився, що гравці київського клубу приєднаються до національної команди 3 травня, а не на 20 днів пізніше.

"Набрав президента київського "Динамо". Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня", - написав Павелко.

Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. "Динамо" відмовлялося відпускати своїх футболістів до розташування національної команди до 23 травня через участь у благодійних матчах.

1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.



17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.

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