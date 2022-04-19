ЧС-2022: "Динамо" після скандалу погодилося відпустити футболістів до збірної України
Футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня
Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у facebook.
За його словами, він у ході телефонної розмови з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом домовився, що гравці київського клубу приєднаються до національної команди 3 травня, а не на 20 днів пізніше.
"Набрав президента київського "Динамо". Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня", - написав Павелко.
Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. "Динамо" відмовлялося відпускати своїх футболістів до розташування національної команди до 23 травня через участь у благодійних матчах.
1 червня на команду Олександра Петракова чекає матч відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу.
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу
- 18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.
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