Публічно закликав до геноциду українців: пропагандиста Гаспаряна заочно засудили до 10 років ув'язнення
За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі заочно засуджено російського пропагандиста та автора книги "Денацифікація України" Армена Гаспаряна
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.
Російський пропагандист поширив термін "денацифікація" в Росії та почав вживати його щодо України.
За матеріалами української спецслужби Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду;
- дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
За даними СБУ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. Гаспаряна засуджено до ув'язнення строком на 10 років з конфіскацією майна.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.
- У квітні 2022 року Офіс генпрокурора та СБУ повідомили Гаспаряну про підозру в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами.
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