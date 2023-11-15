Публічно закликав до геноциду українців: пропагандиста Гаспаряна заочно засудили до 10 років ув'язнення

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.

Російський пропагандист поширив термін "денацифікація" в Росії та почав вживати його щодо України.

За матеріалами української спецслужби Гаспаряна визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними СБУ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. Гаспаряна засуджено до ув'язнення строком на 10 років з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.