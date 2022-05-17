Дипломат висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Ескалація може виникнути на білорусько-польському кордоні, де Путін дотисне Лукашенка, щоб він робив там провокації. Були вже провокації з мігрантами, тепер будуть воєнні. Що стосується Грузії - там уряд, який намагається збалансувати ситуацію й пропетляти. Не думаю, що там почнуться повномасштабні бойові дії. Але все можливо. Тільки якщо Путін відкриє другий фронт, виникає питання: яким чином агресор буде його підтримувати?", - зазначив Клімкін.

Ексміністр припустив, що Путін може піти на посилення Придністровʼя чи іншого окупованого регіону, для створення ще одного вогнища проблем для України й Заходу.

"Що стосується Південної Осетії, вони вже давно хочуть увійти до складу Російської Федерації, адже самотужки не можуть існувати не політично, ні економічно. Це створений в адміністрації президента Росії карлик. Скоріш за все, РФ буде пакувати Осетію в майбутню союзну державу - їм же треба щось показати на сторіччя СРСР. У Путіна є ключова задача: якщо у нього одні поразки, що він буде показувати далі? Разом з тим Кремль намагається накачати Придністровʼя військовим потенціалом. Але якщо вони це зроблять - це мішень для нас і для НАТО. Ніхто не буде толерувати такий класично російський анклав під час війни. Путін узагалі може запустити доміно хаосу й нестабільності, щоб створювати проблеми, які вони підтримували багато років і поставити нас і Захід перед викликом одночасного подолання багатьох проблем", - зауважив Павло Клімкін.

В інтервʼю американському Associated Press президент Олександр Лукашенко заперечив участь Білорусі у повномасштабній війні проти України і висловив подив тим, що російська агресія "так затягнулася".

Розвідка британського міністерства оборони повідомляє, що Білорусь продовжує розгортання військ уздовж українського кордону, проте наразі не збирається брати безпосередньої участі у повномасштабній війні РФ проти України.