Путін дотисне Лукашенка: варто очікувати провокацій на польсько-білоруському кордоні, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що президент Росії Володимир Путін дотисне білоруського диктатора Лукашенка, тому варто очікувати провокацій на білорусько-польському кордоні
Дипломат висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Ескалація може виникнути на білорусько-польському кордоні, де Путін дотисне Лукашенка, щоб він робив там провокації. Були вже провокації з мігрантами, тепер будуть воєнні. Що стосується Грузії - там уряд, який намагається збалансувати ситуацію й пропетляти. Не думаю, що там почнуться повномасштабні бойові дії. Але все можливо. Тільки якщо Путін відкриє другий фронт, виникає питання: яким чином агресор буде його підтримувати?", - зазначив Клімкін.
Ексміністр припустив, що Путін може піти на посилення Придністровʼя чи іншого окупованого регіону, для створення ще одного вогнища проблем для України й Заходу.
"Що стосується Південної Осетії, вони вже давно хочуть увійти до складу Російської Федерації, адже самотужки не можуть існувати не політично, ні економічно. Це створений в адміністрації президента Росії карлик. Скоріш за все, РФ буде пакувати Осетію в майбутню союзну державу - їм же треба щось показати на сторіччя СРСР. У Путіна є ключова задача: якщо у нього одні поразки, що він буде показувати далі? Разом з тим Кремль намагається накачати Придністровʼя військовим потенціалом. Але якщо вони це зроблять - це мішень для нас і для НАТО. Ніхто не буде толерувати такий класично російський анклав під час війни. Путін узагалі може запустити доміно хаосу й нестабільності, щоб створювати проблеми, які вони підтримували багато років і поставити нас і Захід перед викликом одночасного подолання багатьох проблем", - зауважив Павло Клімкін.
- В інтервʼю американському Associated Press президент Олександр Лукашенко заперечив участь Білорусі у повномасштабній війні проти України і висловив подив тим, що російська агресія "так затягнулася".
- Розвідка британського міністерства оборони повідомляє, що Білорусь продовжує розгортання військ уздовж українського кордону, проте наразі не збирається брати безпосередньої участі у повномасштабній війні РФ проти України.
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