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Путін фактично закопує російський суверенітет, - історик Тімоті Снайдер

26 березня, 2023 неділя
17:50
Світ Тімоті Снайдер

Російський диктатор Володимир Путін фактично закопує суверенітет РФ і чим довше він воює в Україні, тим гірше для Росії

Про це в інтерв'ю Еспресо заявив історик Тімоті Снайдер.

"Я думаю, що Путін насправді жахливий геополітик. Я маю на увазі, що люди дивляться на нього, як на лідера з певною харизмою. Я цього не розумію, бо не відчуваю. Люди думають, що він зробив Росію Великою абощо. Але весь цей рух проти Заходу, який вони почали приблизно у 2000 році, а може й раніше - Грузія, кібератаки на Естонію, вторгнення в Україну 2014 року. Весь цей рух проти Заходу з точки зору виживання Росії або її суверенітету не має сенсу, тому що якщо Росія збирається існувати і бути сильною, якщо вони дійсно вірять в багатополярний світ, про який часто говорять, то це означає, що вони повинні бути одним з таких полюсів. Вони би мали сказати: "Добре, ми будемо співпрацювати з Заходом, а іноді з Китаєм", - сказав він.

Снайдер наголосив, що росіяни відштовхнули Захід, вдруге вторгнувшись в Україну, хоча там було так багато людей, які хотіли співпрацювати з Росією.

"Це означає, що тепер вони залежать від Китаю. І процес уже запущено. Я маю на увазі, що зараз на наших очах Росія потрапляє в певну залежність від Китаю. Вони говорять про суверенітет, але насправді вони дедалі більше втягуються в залежність від Китаю. І кожен день війни в Україні лише посилює цю залежність. Тобто кожен день, коли вони привозять своїх солдатів зі Східної Азії вмирати в Україні, вони роблять Китай сильнішим. Кожен день, коли вони змушені продавати Китаю все за китайськими цінами, вони роблять Китай сильнішим", - вважає історик.

Він додав, що китайці просто спостерігають за всім цим і насолоджуються.

"Отже, куди рухається Росія, чи стає вона залежною від Китаю? Так, це саме той напрямок, який вони обрали. І я думаю, що другорядним питанням є те, хто насправді контролює ресурси на російському Далекому Сході, тому що багатство Росії залежить від багатства Москви. Багатство Москви залежить від ресурсів, які знаходяться на російському Далекому Сході. Хто контролюватиме ці ресурси в довгостроковій перспективі? Москва, Пекін чи хтось інший? Чи можливий розпад Росії?", - зауважив Снайдер.

"Якби я думав про майбутнє Росії, я б спробував зупинити війну уже сьогодні. Замінив би Путіна на когось іншого і намагався би знайти спосіб говорити із Заходом через виведення російських солдатів з України. Це було б все, тому що коли всі російські солдати вийшли б з України, тоді можна було б сказати: "Так, Путін зробив помилку, але ми хочемо почати все спочатку". І Захід мав би сказати "так", тому що ми ж вивели всіх своїх солдатів з України. І тоді у Росії з'явився б шанс стати суверенною країною, тому що вона могла б маневрувати між Китаєм і Заходом. Я думаю, що Путін фактично закопує російський суверенітет, і чим довше він воює в Україні, тим гірше для Росії", - підсумував історик.

Повне інтерв'ю з американським істориком Тімоті Снайдером буде опубліковане 26 березня о 20:00 на сайті Еспресо.TV. Водночас його транслюватимуть у прямому ефірі Еспресо та на YouTube Еспресо.

Росія
Китай
Володимир Путін
Захід
війна з Росією
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