Путін готовий використати ядерну зброю у війні проти Заходу, - Піонтковський
Російський політолог Андрій Піонтковський впевнений, що серед планів Путіна є використання ядерної зброї у війні проти Заходу
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Використання ядерної зброї - єдиний інструмент, який Путін планує використати у війні проти Заходу. Він оголосив війну не 24 лютого, а 15 лютого. Тоді, коли оголосив ультиматум НАТО, щоб Альянс забирався геть з 12 країн. Я це називаю кордонами “Батия-Сталіна”. Використання ядерної зброї входить у програму Путіна. В Україні її використання немає сенсу, це нічого не вирішує, окрім як нових злочинів. Ядерна зброя потрібна Путіну для перемоги над Заходом”, - пояснив Піонтковський
Піонтковський зауважив, що Путін відверто говорив про плани використання ядерної зброї після зустрічі з Еммануелем Макроном.
“Про свою готовність використати ядерну зброю Путін чітко говорив після зустрічі з Еммануелем Макроном. Там він сказав, що Росія поступається в конвенційних озброєннях, але в них є якісна ядерна зброя. Це не правда. В Росії не якісніша ядерна зброя. Перевага в тому, що Путін готовий застосовувати таку зброю.” - додав Піонтковський
Політолог також додав, що план Путіна полягає в тому, щоб, підкоривши Україну, вийти до кордонів країн Прибалтики.
“План Путіна полягає в тому, щоб після України розпочати війну проти країн Прибалтики. І як тільки він почне програвати війну, то відразу почнуться погрози про ядерний удар по містах Європи. Він має надію, що Захід злякається, відступить і таким чином він виграє світову війну. Але Україна вже зламала його всі його плани.” - додав Піонтковський
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе