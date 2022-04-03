Путін готовий використати ядерну зброю у війні проти Заходу, - Піонтковський

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Використання ядерної зброї - єдиний інструмент, який Путін планує використати у війні проти Заходу. Він оголосив війну не 24 лютого, а 15 лютого. Тоді, коли оголосив ультиматум НАТО, щоб Альянс забирався геть з 12 країн. Я це називаю кордонами “Батия-Сталіна”. Використання ядерної зброї входить у програму Путіна. В Україні її використання немає сенсу, це нічого не вирішує, окрім як нових злочинів. Ядерна зброя потрібна Путіну для перемоги над Заходом”, - пояснив Піонтковський



Піонтковський зауважив, що Путін відверто говорив про плани використання ядерної зброї після зустрічі з Еммануелем Макроном.



“Про свою готовність використати ядерну зброю Путін чітко говорив після зустрічі з Еммануелем Макроном. Там він сказав, що Росія поступається в конвенційних озброєннях, але в них є якісна ядерна зброя. Це не правда. В Росії не якісніша ядерна зброя. Перевага в тому, що Путін готовий застосовувати таку зброю.” - додав Піонтковський



Політолог також додав, що план Путіна полягає в тому, щоб, підкоривши Україну, вийти до кордонів країн Прибалтики.



“План Путіна полягає в тому, щоб після України розпочати війну проти країн Прибалтики. І як тільки він почне програвати війну, то відразу почнуться погрози про ядерний удар по містах Європи. Він має надію, що Захід злякається, відступить і таким чином він виграє світову війну. Але Україна вже зламала його всі його плани.” - додав Піонтковський



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