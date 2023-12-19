Путін хоче відрізати Україну від моря і зробити маріонеткою, щоб мати ще один голос в ООН, - Ягун

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для нього (Путіна, - ред.) Україна не існує, як держава і в тому числі не існує, як держава Білорусь, Вірменія, Грузія та інші держави, які постали на території колишнього Радянського Союзу. Чому він не хоче повного знищення України, бо він хоче контролювати Київ і поставити маріонетками уряд, як і Радянському союзові їм вигідно мати ще один голос в ООН, зараз це робить одноосібно Білорусь, крім їхніх посіпак, там пару. А тут ще ніби Україна така велика європейська держава підтримала б все це божевілля", - пояснює Ягун.

Військовий підкреслив, що РФ хоче зробити державою без виходів до морів, але повністю контрольовано. Водночас рашисти зробили все так, аби тимчасово загарбані території України у їхніх нікчемних законах були "їхніми".

"Вони зараз наголошують, що військові дії тривають на території Росії, згідно з їхнім законодавством всі окуповані землі нині їхні. Чому вони включили ці території? - не лише тому, щоб накласти ніби лапу на нашу територію, а і щоб можна було використовувати внутрішнє законодавство на території військових дій, використовувати строковиків, використати тактичну ядерну зброю, адже у них написано, що для захисту власного суверенітету, вони наголошують, що ми ні на кого не нападали, у нас військові дії відбуваються на території Російської Федерації. Отакий абсурд зараз, але вони живуть і вірять в то", - підсумував заступник Голови СБУ (2014-2015).