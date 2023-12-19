Путін не приховує своїх планів із захоплення східноєвропейських країн, - військовий експерт Селезньов

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що нам бракує снарядів видно з нашої статистики. На один український снаряд випущений на полі бою припадає 5-7 ворожих. Отже, співвідношення сил та засобів точно не на нашу користь. Так сталося, тому що між серпнем та жовтнем ми отримали менше військово-технічної допомоги на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Обсяги військової підтримки від наших партнерів зменшуються. Партнери зволікають по ряду обставин та причин, але всі ці причини не можуть стати підставою для того, щоб припинити постачання озброєння та військової техніки для потреб українських воїнів. Тому що українська армія нині захищає не лише безпеку України. Наші воїни боронять безпечний простір щонайменше східної частини Європи", - наголосив Селезньов.

За словами військового експерта, Путін і його поплічники абсолютно не приховують своїх планів щодо повернення контролю над східноєвропейськими країнами, включно з Берліном.

"Недарма наші німецькі партнери значно активізували свої зусилля щодо посилення військової компоненти. Усі розуміють, якщо ворог не отримає в Україні суттєвого ляпасу, то він буде працювати над тим, щоб взяти під контроль країни Балтії, Молдову, а далі рушити на Захід - на Польщу, Німеччину", - зауважив Селезньов.