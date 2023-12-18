ЗСУ змушені згорнути деякі операції через брак західної допомоги, - Тарнавський

Про це він сказав у коментарі Reuters.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту", - зазначив Тарнавський.

Він назвав "дуже великою проблемою" нестачу артилерійських снарядів, а скорочення іноземної військової допомоги вплинуло на поле бою.

"Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас на сьогодні, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити", - наголосив генерал.

Тарнавський уточнив, що українські війська на південно-східному фронті на деяких ділянках перейшли до оборони, але намагаються атакувати на інших. Водночас командувач ОСУ "Таврія" додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей.