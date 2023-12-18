"Повинні діяти разом, як брати": Кулеба закликав партнерів збільшити виробництво зброї

Про це він заявив в програмі "Репортаж з Берліна" суспільного мовника Німеччини.

"Україна разом із партнерами також має збільшити виробництво зброї. Вони повинні діяти разом, як військова коаліція, як брати по зброї. Ми повинні залишатися сильними, захищати Україну та захищати всю Європу", - сказав Кулеба.



Він також зазначив, що Україна продовжує сподіватися на постачання німецьких крилатих ракет Taurus.

"Ми продовжуємо переговори. Для конструктивних, дипломатичних дискусій потрібен час. Ми ведемо переговори з федеральним урядом про поставку ракет Taurus. Ми почули аргументи німецької сторони. Ми навели свої контраргументи. Розмова триває", - додав український міністр.



На думку голови МЗС України, початок переговорів про вступ країни до ЄС міг би переконати США зробити можливим подальшу допомогу.