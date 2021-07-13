Путін хворий і марить Україною. Володимир Огризко у стрімі з Сергієм Руденком
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Путін хворий і марить Україною, Зеленський збирається до Байдена.
Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з політиком, дипломатом, ексміністром закордонних справ України Володимиром Огризком.
Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 13:00.
Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.
Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - о 22:00 вмикайте телеканал "Еспресо" - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
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