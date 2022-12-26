Путін може посваритися з власною армією, - соціолог Яковенко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путіну хвилюватися щодо поразки непотрібно. Йому треба хвилюватися лише щодо того, як до цього ставляться силові структури Росії. Путін може посваритися з власною армією, і така нагода існує. Для Путіна життя та влада - це одне й теж. Втративши владу, він втрачає життя. Збройним силам Росії найближчим часом може набриднути безглуздо вмирати. В армії РФ розуміють, що ними керує бездарне командування. Очевидний ідіотизм Путіна і Шойгу в тому, як вони командують війною", - підкреслив Яковенко.

Ігор Яковенко також додав, що на розширеному засіданні військової колегії у Росії Путін наговорив багато дурниць.

"Це був феєрверк дурниць, які наговорили Путін та Шойгу. У Росії розуміють, що кількість жертв в армії РФ прямо пропорційна бездарності військового керівництва. Генштаб РФ вже має зуб на Путіна, кількість жертв породжує невдоволення в армії РФ", - додав Яковенко.

7 грудня британська розвідка з'ясувала, що росіяни зводять оборонні споруди та копають траншеї на своїй території, аби створити для свого населення ілюзію загрози нападу.

Росіянам не вдасться досягти бажаного ефекту від облаштованих на окупованих територіях оборонних позицій, оскільки вони не володіють достатньою кількістю засобів спостереження за ними

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