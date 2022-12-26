Путін може посваритися з власною армією, - соціолог Яковенко
Журналіст, педагог, колишній депутат держдуми РФ Ігор Яковенко вважає, що втративши владу, Путін втратить життя
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путіну хвилюватися щодо поразки непотрібно. Йому треба хвилюватися лише щодо того, як до цього ставляться силові структури Росії. Путін може посваритися з власною армією, і така нагода існує. Для Путіна життя та влада - це одне й теж. Втративши владу, він втрачає життя. Збройним силам Росії найближчим часом може набриднути безглуздо вмирати. В армії РФ розуміють, що ними керує бездарне командування. Очевидний ідіотизм Путіна і Шойгу в тому, як вони командують війною", - підкреслив Яковенко.
Ігор Яковенко також додав, що на розширеному засіданні військової колегії у Росії Путін наговорив багато дурниць.
"Це був феєрверк дурниць, які наговорили Путін та Шойгу. У Росії розуміють, що кількість жертв в армії РФ прямо пропорційна бездарності військового керівництва. Генштаб РФ вже має зуб на Путіна, кількість жертв породжує невдоволення в армії РФ", - додав Яковенко.
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