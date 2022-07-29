Про це інформує Європейська Правда з посиланням на слова Воллеса під час етеру SkyNews.



Під час свого виступу британський глава міноборони заявив, що РФ зазнає невдач в "багатьох місцях" в Україні. На думку Воллеса, з цієї причини президент Путін може знову спробувати змінити стратегію.



"На цей момент росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", — повідомив британський міністр.

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