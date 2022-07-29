Путін може змінити стратегію через військові невдачі Росії в Україні, - очільник міноборони Британії Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припускає, що кремль може перейти до нового плану, оскільки армія РФ зазнає невдачі в багатьох районах України
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на слова Воллеса під час етеру SkyNews.
Під час свого виступу британський глава міноборони заявив, що РФ зазнає невдач в "багатьох місцях" в Україні. На думку Воллеса, з цієї причини президент Путін може знову спробувати змінити стратегію.
"На цей момент росіяни зазнають невдач у багатьох місцях фронту... Путінські плани A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D", — повідомив британський міністр.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.29
Купівля 39.29Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 39.55Продаж 40.89
- Актуальне
- Важливе