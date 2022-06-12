Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ми пишаємося звершеннями та ратними перемогами наших предків. Всіми, хто прагнув і вмів йти вперед, відкривати нове, домагатися прогресивного розвитку вітчизни, захищати батьківщину в битвах та утверджувати гідну для неї роль у світі. За всіма цими напрямами особливі, видатні заслуги у імператора Петра I, якого по праву називають великим реформатором", - сказав Путін.

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Він додав, що саме при цьому правителі Росія "стала великою світовою державою".

"Про Петра I та його реформи досі точаться суперечки, але неможливо не визнати: саме при цьому правителі Росія вийшла на позиції сильної, великої світової держави", - зазначив Путін.

11 червня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що за бажанням Володимира Путіна бути схожим на Петра I криються імперські амбіції РФ.

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