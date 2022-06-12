Путін на день Росії розповів про "ратні перемоги" предків та знову згадав Петра I
Російський диктатор Володимир Путін у привітанні до дня РФ згадав про перемоги минулого та висловив захоплення "реформатором" Петром I
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Ми пишаємося звершеннями та ратними перемогами наших предків. Всіми, хто прагнув і вмів йти вперед, відкривати нове, домагатися прогресивного розвитку вітчизни, захищати батьківщину в битвах та утверджувати гідну для неї роль у світі. За всіма цими напрямами особливі, видатні заслуги у імператора Петра I, якого по праву називають великим реформатором", - сказав Путін.
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Він додав, що саме при цьому правителі Росія "стала великою світовою державою".
"Про Петра I та його реформи досі точаться суперечки, але неможливо не визнати: саме при цьому правителі Росія вийшла на позиції сильної, великої світової держави", - зазначив Путін.
- 11 червня ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що за бажанням Володимира Путіна бути схожим на Петра I криються імперські амбіції РФ.
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