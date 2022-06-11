Про це Клімкін написав у telegram.

"В бажанні Путіна "косити" під Петра І немає нічого нового. Він буде прагнути захоплювати все, що він вважає "своїм". Якщо історичних аргументів для цього немає, він їх вигадає, як і у випадку із захопленнями Петра І: ці території ніколи не належали Московії, але російської історії не існує: її написали у Москві. У цій написаній версії Україна теж належить Росії та Путіну. Більше того, так думають абсолютна більшість росіян - як серед російських еліт, так і серед пересічних росіян", - підкреслив Клімкін.

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Він додав, що частина Заходу це так і не зрозуміла або не хоче зрозуміти.

"Ми маємо "на пальцях" пояснити їм, що війна може призупинитися, але не завершиться, поки російський імперський режим існуватиме. І Захід стане частиною цієї війни, як би він не хотів від неї відсторонитися. Санкційної, гібридної, військової, інформаційної, якої завгодно. Не імітації, а саме війни. Історія "або ми їх, або вони нас" так само стосується Заходу, як і України. Саме тому Путін має для Заходу стати тим, хто закрив вікно в Європу. На відміну від Петра І, на якого він так хоче бути схожим", - підсумував Клімкін.

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