Клімкін пояснив, що стоїть за бажанням Путіна "косити" під Петра I
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що за бажанням російського диктатора Володимира Путіна бути схожим на Петра I криються імперські амбіції РФ
Про це Клімкін написав у telegram.
"В бажанні Путіна "косити" під Петра І немає нічого нового. Він буде прагнути захоплювати все, що він вважає "своїм". Якщо історичних аргументів для цього немає, він їх вигадає, як і у випадку із захопленнями Петра І: ці території ніколи не належали Московії, але російської історії не існує: її написали у Москві. У цій написаній версії Україна теж належить Росії та Путіну. Більше того, так думають абсолютна більшість росіян - як серед російських еліт, так і серед пересічних росіян", - підкреслив Клімкін.
Читайте також: Як Путін прагне утопити в крові Європу так, як Петро І
Він додав, що частина Заходу це так і не зрозуміла або не хоче зрозуміти.
"Ми маємо "на пальцях" пояснити їм, що війна може призупинитися, але не завершиться, поки російський імперський режим існуватиме. І Захід стане частиною цієї війни, як би він не хотів від неї відсторонитися. Санкційної, гібридної, військової, інформаційної, якої завгодно. Не імітації, а саме війни. Історія "або ми їх, або вони нас" так само стосується Заходу, як і України. Саме тому Путін має для Заходу стати тим, хто закрив вікно в Європу. На відміну від Петра І, на якого він так хоче бути схожим", - підсумував Клімкін.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе