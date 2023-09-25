Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ і покращити ситуацію на фронті до жовтня, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російський опір також може бути пов'язаний зі спробами військового командування РФ використати контрнаступ для досягнення політичних цілей або це може бути "результатом мікроменеджменту" Путіна.

Аналітики ISW посилаються на інформацію від інсайдерів, які говорять, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат.

"Раніше Інститут спостерігав випадки, коли міноборони Росії, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, активізувало свої зусилля з очищення командувань, які пропонували чесні, але негативні погляди та поради, або коли переслідували недосяжні військові цілі шляхом російських військ", - пишуть у зведенні.

ISW додає, що російське МО, наприклад, розпочало невдалий і дорогий наступ на Вугледар у лютому 2023 року, щоб підірвати внутрішні російські інформаційні наслідки просування ПВК Вагнера в Бахмуті та зберегти прихильність Путіна.