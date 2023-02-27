Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну, йому доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, – директор ЦРУ
Президент Володимир Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну у війні проти Росії
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає AP
Він переконаний, що Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну. За його словами, російський президент вважає, що в американців "синдром дефіциту уваги", а тому вони з часом "перейдуть до іншого питання".
"Я думаю, що зараз Путін надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – сказав він.
Бернс додав, що "в якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах повертатимуться додому у найбідніші регіони Росії", звідки, за його словами, мобілізовано багато людей, яких "кидають як гарматне м'ясо".
- Уряд Сполучених Штатів почав виділення додаткової бюджетної підтримки Україні загальним обсягом майже $10 млрд.
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