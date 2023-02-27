Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає AP

Він переконаний, що Путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну. За його словами, російський президент вважає, що в американців "синдром дефіциту уваги", а тому вони з часом "перейдуть до іншого питання".

"Я думаю, що зараз Путін надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – сказав він.

Бернс додав, що "в якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах повертатимуться додому у найбідніші регіони Росії", звідки, за його словами, мобілізовано багато людей, яких "кидають як гарматне м'ясо".