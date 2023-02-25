США почали виділяти кошти в рамках допомоги Україні на суму $9,9 млрд
Уряд Сполучених Штатів почав виділення додаткової бюджетної підтримки Україні загальним обсягом майже $10 млрд
Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.
"Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти $9,9 млрд додаткової бюджетної підтримки уряду України", - вказують у Держдепі.
Як уточнюється, це є грантовим фінансуванням, що виплачується через механізм Світового банку PEACE.
"Ці кошти мають вирішальне значення для України в той час, як вона захищається від РФ, та надають українському уряду спроможність і надалі задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з послугами охорони здоров’я, освіти та служби екстреної допомоги",- зазначається в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що продовження економічної допомоги США допомогло залучити інших міжнародних донорів, у тому числі Єврокомісію, Японію, Канаду та Велику Британію.
- Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що США готують пакет допомоги на близько $10 млрд для підтримки уряду України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.
- Також у п’ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати оголосили про виділення України масштабного пакета допомоги у сфері оборони загальною вартістю $2 млрд.
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