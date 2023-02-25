США почали виділяти кошти в рамках допомоги Україні на суму $9,9 млрд

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

"Цього тижня завдяки двопартійній підтримці Конгресу Сполучені Штати почали виділяти $9,9 млрд додаткової бюджетної підтримки уряду України", - вказують у Держдепі.

Як уточнюється, це є грантовим фінансуванням, що виплачується через механізм Світового банку PEACE.

"Ці кошти мають вирішальне значення для України в той час, як вона захищається від РФ, та надають українському уряду спроможність і надалі задовольняти критичні потреби своїх громадян, включно з послугами охорони здоров’я, освіти та служби екстреної допомоги",- зазначається в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що продовження економічної допомоги США допомогло залучити інших міжнародних донорів, у тому числі Єврокомісію, Японію, Канаду та Велику Британію.