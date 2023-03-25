Путін отримав подяку від Ердогана під час розмови про війну в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган подякував російському диктатору Володимиру Путіну за продовження "зернової ініціативи" під час розмови про війну РФ проти України
Про це повідомляє Anadolu.
Ердоган провів телефонну розмову з Путіним 25 березня. В управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини повідомили, що лідери країн обговорили останній розвиток подій навколо війни Росії проти України.
"Під час переговорів президент Ердоган подякував президенту Путіну за його позитивне ставлення до продовження Чорноморської зернової ініціативи", - заявили в адміністрації.
Президент Туреччини також наголосив, що Анкара виступає за якнайшвидше припиненню бойових дій між РФ та Україною шляхом переговорів.
- 16 березня Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вмовляє Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського розпочати переговори.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.54Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе