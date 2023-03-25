Путін отримав подяку від Ердогана під час розмови про війну в Україні

Про це повідомляє Anadolu.

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним 25 березня. В управлінні зв'язків адміністрації президента Туреччини повідомили, що лідери країн обговорили останній розвиток подій навколо війни Росії проти України.

"Під час переговорів президент Ердоган подякував президенту Путіну за його позитивне ставлення до продовження Чорноморської зернової ініціативи", - заявили в адміністрації.

Президент Туреччини також наголосив, що Анкара виступає за якнайшвидше припиненню бойових дій між РФ та Україною шляхом переговорів.