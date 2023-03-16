Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, він постійно контактує із Путіним та Зеленським та має намір продовжувати зусилля для організації переговорів між ними.

"Для справедливого та мирного завершення українського конфлікту ми продовжуємо наші дипломатичні зусилля. Я постійно контактую з Путіним та Зеленським. Ми продовжимо наші зусилля до кінця для того, щоб повернути сторони за стіл переговорів", - заявив Ердоган 16 березня під час виступу на саміті Організації тюркських держав у Анкарі.