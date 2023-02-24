Ердоган поговорив із Путіним про війну РФ із Україною та "встановлення справедливого миру"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 24 лютого, провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним
Про це інформує Anadolu.
Ердоган і Путін обговорили землетруси в Туреччині та повномасштабну війну Росії проти України.
Під час розмови Ердоган зазначив, що "справедливий мир" повинен бути встановлений без подальших людських втрат і руйнувань у повномасштабній війні. Також президент Туреччини заявив, що щиро хоче, щоб угода, яка раніше була досягнута в Стамбулі, була відновлена. За його словами, Туреччина готова сприяти цьому всіма можливими способами.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 24 лютого, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
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