Ердоган поговорив із Путіним про війну РФ із Україною та "встановлення справедливого миру"

Про це інформує Anadolu.

Ердоган і Путін обговорили землетруси в Туреччині та повномасштабну війну Росії проти України.

Під час розмови Ердоган зазначив, що "справедливий мир" повинен бути встановлений без подальших людських втрат і руйнувань у повномасштабній війні. Також президент Туреччини заявив, що щиро хоче, щоб угода, яка раніше була досягнута в Стамбулі, була відновлена. За його словами, Туреччина готова сприяти цьому всіма можливими способами.