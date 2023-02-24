Ердоган поговорив із Зеленським: заявив про готовність наближати мир "на основі діалогу та припинення вогню"

Про це інформує турецьке видання Anadolu із посиланням на адміністрацію президента Туреччини.

Зазначають, що лідери обох країн обговорили наслідки землетрусів у Туреччині. Також вони обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні на тлі першої річниці повномасштабного російського вторгнення. Також

"Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посильного внеску у наближення миру та врегулювання ситуації на основі діалогу та припинення вогню", - ідеться у повідомленні.