Ердоган поговорив із Зеленським: заявив про готовність наближати мир "на основі діалогу та припинення вогню"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю, 24 лютого, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським
Про це інформує турецьке видання Anadolu із посиланням на адміністрацію президента Туреччини.
Зазначають, що лідери обох країн обговорили наслідки землетрусів у Туреччині. Також вони обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні на тлі першої річниці повномасштабного російського вторгнення. Також
"Президент Туреччини заявив про готовність своєї країни до посильного внеску у наближення миру та врегулювання ситуації на основі діалогу та припинення вогню", - ідеться у повідомленні.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 січня провів перше в цьому році засідання ради безпеки країни, під час якого обговорювали завершення війни в Україні.
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