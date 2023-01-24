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Ердоган збирає радбез Туреччини, де серед іншого обговорюватиме довгострокове перемир'я між Україною та РФ

24 січня, 2023 вiвторок
18:23
Світ Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 січня проведе перше в цьому році засідання ради безпеки країни. Серед іншого учасники обговорять завершення війни в Україні

Про це повідомляє Anadolu.

"На порядку денному обговорень учасників засідання у президентському комплексі в Анкарі значаться стратегічні питання регіональної та національної безпеки", - зазначає видання.

На засіданні радбезу розглянуть ситуацію в Ірані, Сирії тощо.

"Обговорюваним питанням стане і тема України, у тому числі "зернового коридору". Учасники засідання обговорять мирні посередницькі ініціативи Анкари, а також питання постачання гуманітарної допомоги та досягнення довгострокового припинення вогню в Україні", - пише ЗМІ.

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Новини
Україна
Туреччина
війна з Росією
Реджеп Ердоган
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