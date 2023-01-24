Про це повідомляє Anadolu.

"На порядку денному обговорень учасників засідання у президентському комплексі в Анкарі значаться стратегічні питання регіональної та національної безпеки", - зазначає видання.

На засіданні радбезу розглянуть ситуацію в Ірані, Сирії тощо.

"Обговорюваним питанням стане і тема України, у тому числі "зернового коридору". Учасники засідання обговорять мирні посередницькі ініціативи Анкари, а також питання постачання гуманітарної допомоги та досягнення довгострокового припинення вогню в Україні", - пише ЗМІ.

Днями Україна закликала міжнародних партнерів допомогти налагодити роботу "зернового коридору", який блокує Росія.

Напередодні Нового року Мінінфраструктури повідомляло, що через дії Росії в Босфорі утворилася черга з понад 90 суден.

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