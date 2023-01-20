Про це на відкритті Міжнародного зеленого тижня (International Green Week) заявив очільник Мінагрополітики Микола Сольський.

За його словами, розблокування "зернового коридору" дасть можливість запобігти світовій продовольчій кризі.

"Для Росії "зерновий коридор" став інструментом маніпуляцій та тиску на міжнародну спільноту. Саме через це вона почала блокувати роботу "зернового коридору": якщо у вересні-жовтні середньомісячний обсяг продукції, експортований через порти Великої Одеси, становив 4 млн тонн, а в середньому за добу через Босфор проходило 6 суден, то зараз це 2-3 кораблі в день", – розповів Сольський.

За його словами, наслідком такого штучного блокування експорту є посилення голоду в африканських країнах.

"Не може бути життя людей предметом для маніпуляцій і торгів", - наголосив міністр.

Напередодні Нового року Мінінфраструктури повідомляло, що через дії Росії в Босфорі утворилася черга з понад 90 суден.

У листопаді 2022 року Україна офіційно звернулася до міжнародних партнерів із пропозицією долучити до "зернової угоди" порт Миколаїв, що дасть змогу суттєво збільшити експорт агропродукції.

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