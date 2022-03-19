Путін перекидає до Білорусі війська з Далекого Сходу РФ, - Генштаб ЗСУ
Президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, щоб поповнити армію через втрати в Україні
Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ в Facebook.
"Для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію Білорусі перекинуті окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що на північний захід від Чорнобиля окупанти розгорнули тиловий район угруповання військ.
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