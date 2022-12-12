Путін піде на ДНО через конфронтацію із Заходом. Програма "На зв'язку" о 18:30
Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію – нічого сказати через тотальні провали армії на фронті? Якого рівня досягла конфронтація Росії із Заходом?
У Московській області Росії палає другий за останні три дні торговий центр, площа пожежі – близько 10 тисяч квадратів: як змінюються настрої росіян через відчуття небезпеки й в тилу? Чи варто українцям готуватися до тотального блекауту? Чи зіграє на руку Путіну загострення між Косово та Сербією? Відповіді на ці питання шукаємо сьогодні в програмі "На зв’язку" о 18.30 в ефірі YouTube телеканалу "Еспресо". Гість програми – політтехнолог Михайло Шейтельман. Ведуча – Ірина Узлова.
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
Проєкт "На зв'язку" - авторська аналітична програма Ірини Узлової. На зв'язок із ведучою виходять російські опозиційні політики, українські лідери публічної думки. Теми програм - обговорення заяв Росії щодо війни в Україні, аналіз шантажу Кремля, прогноз подальшої тактики агресора, обмірковування ставлення західних партнерів до України та Росії.
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