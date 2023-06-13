Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Кремля.

"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі президента РФ.

Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації.

У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.