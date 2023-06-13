Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
Володимир Путін затвердив указ, відповідно до якого Росія виходить з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці
Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Кремля.
"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі президента РФ.
Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації.
У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.
- 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Йдеться про договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва. Таким чином Україна вийшла з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.8Продаж 40.55
- Актуальне
- Важливе