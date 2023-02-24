Рада денонсувала всі договори з РФ щодо Азовського моря
24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення, Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря
Про це інформує народний депутат, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Парламент денонсував всі договори з РФ щодо Азовського моря", – написав обранець.
Йдеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про Угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва.
За це проголосували 303 та 305 народних депутатів відповідно.
Тобто Україна виходить з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.
- 12 січня Верховна Рада проголосувала за вихід із двох домовленостей з країнами СНД.
- 31 січня Україна вийшла ще з двох міжурядових угод з Російською Федерацією – вони стосуються співробітництва у сфері авіації.
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