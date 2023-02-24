Рада денонсувала всі договори з РФ щодо Азовського моря

Про це інформує народний депутат, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Парламент денонсував всі договори з РФ щодо Азовського моря", – написав обранець.

Йдеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про Угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва.

За це проголосували 303 та 305 народних депутатів відповідно.

Тобто Україна виходить з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.